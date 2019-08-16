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СНГ 16.08.2019 12:31

Москва и Пхеньян договорились укреплять взаимодействие по урегулированию на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в ходе визита в Пхеньян обсудил вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и двусторонние отношения с КНДР, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"15 августа в Пхеньяне состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сона. 16 августа И.В.Моргулов был принят первым заместителем Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи", - говорится в сообщении.

В ходе встреч обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова "в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона".

"Достигнута договоренность продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, 16 августа Моргулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем, в ходе которой обсуждалось развитие российско-корейских отношений с акцентом на выполнение договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав двух государств 25 апреля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах продвижения сотрудничества в практических областях, включая реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове", - отметили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]