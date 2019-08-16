Москва и Пхеньян договорились укреплять взаимодействие по урегулированию на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в ходе визита в Пхеньян обсудил вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и двусторонние отношения с КНДР, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"15 августа в Пхеньяне состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сона. 16 августа И.В.Моргулов был принят первым заместителем Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи", - говорится в сообщении.
В ходе встреч обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова "в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона".
"Достигнута договоренность продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах", - сообщили в МИД РФ.
Кроме того, 16 августа Моргулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем, в ходе которой обсуждалось развитие российско-корейских отношений с акцентом на выполнение договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав двух государств 25 апреля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах продвижения сотрудничества в практических областях, включая реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове", - отметили на Смоленской площади.
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