Москва и Пхеньян договорились укреплять взаимодействие по урегулированию на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в ходе визита в Пхеньян обсудил вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и двусторонние отношения с КНДР, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"15 августа в Пхеньяне состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сона. 16 августа И.В.Моргулов был принят первым заместителем Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи", - говорится в сообщении.

В ходе встреч обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова "в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона".

"Достигнута договоренность продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, 16 августа Моргулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем, в ходе которой обсуждалось развитие российско-корейских отношений с акцентом на выполнение договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав двух государств 25 апреля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах продвижения сотрудничества в практических областях, включая реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове", - отметили на Смоленской площади.