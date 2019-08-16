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Инфраструктура и тендеры 16.08.2019 12:10

Минтруда Азербайджана отбирает изготовителя пластиковых карт свидетельств соцстрахования

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения объявил тендер на закупку пластиковых карт для изготовления свидетельств социального страхования, отмечается в объявлении фонда.

Согласно условиям тендера, при выборе победителя будут оцениваться следующие критерии: самое эффективное предложение, опыт выполнения аналогичных работ, кадровый потенциал, наличие финансовых и технических возможностей для выполнения заказа.

Компании, участвующие в тендере, должны представить в тендерную комиссию справку об отсутствии долгов по уплате налогов и прочих обязательных платежей.

Кроме этого, необходимо представить банковскую справку о финансовом положении за последний год, финансовую отчетность, утвержденную налоговыми органами, о деятельности за последний год, официальные данные о кадровом, финансовом и техническом потенциале.

Госпошлина на участие в тендере составляет 200 манатов.

Прием предложений по тендеру будет вестись до 15:00 17 сентября 2019г, открытие тендерных предложений состоится в тот же день в 15:00.

Свидетельства о социальном страховании выдаются в Азербайджане с 2006 года в связи с переходом на новую пенсионную систему, основанную на персонифицированном учете социального страхования. Каждый страхователь получил свидетельство, имеющее 13-тизначный индивидуальный код. При этом 1-8 цифры номера показывают дату рождения страхователя, 9-13 номера – его индивидуальный номер.

А.Мамедов

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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]