Минтруда Азербайджана отбирает изготовителя пластиковых карт свидетельств соцстрахования

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения объявил тендер на закупку пластиковых карт для изготовления свидетельств социального страхования, отмечается в объявлении фонда.

Согласно условиям тендера, при выборе победителя будут оцениваться следующие критерии: самое эффективное предложение, опыт выполнения аналогичных работ, кадровый потенциал, наличие финансовых и технических возможностей для выполнения заказа.

Компании, участвующие в тендере, должны представить в тендерную комиссию справку об отсутствии долгов по уплате налогов и прочих обязательных платежей.

Кроме этого, необходимо представить банковскую справку о финансовом положении за последний год, финансовую отчетность, утвержденную налоговыми органами, о деятельности за последний год, официальные данные о кадровом, финансовом и техническом потенциале.

Госпошлина на участие в тендере составляет 200 манатов.

Прием предложений по тендеру будет вестись до 15:00 17 сентября 2019г, открытие тендерных предложений состоится в тот же день в 15:00.

Свидетельства о социальном страховании выдаются в Азербайджане с 2006 года в связи с переходом на новую пенсионную систему, основанную на персонифицированном учете социального страхования. Каждый страхователь получил свидетельство, имеющее 13-тизначный индивидуальный код. При этом 1-8 цифры номера показывают дату рождения страхователя, 9-13 номера – его индивидуальный номер.

А.Мамедов