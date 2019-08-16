Перед отправлением из Гибралтара освобожденный иранский танкер переименуют

Иранский нефтяной танкер отправится в Средиземное море после того, как его переименуют, заправят, пополнят запасы провианта и поднимут иранский флаг, сообщает в пятницу Иранское государственное телевидение со ссылкой на главу Иранской судоходной организации Джалиля Эслами.
"На основании запроса владельца, нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Дарья", - сообщил Эслами тележурналистам. - Команда из 25 человек отправится в плавание после того, как судно заправят и подготовят для выхода в море".
Судебные власти Гибралтара накануне постановили освободить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, сообщает газета The Gibraltar Chronicle.
В решении суда, на которое ссылается газета, говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".
"Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", - процитировало издание решение суда.
По его данным, на этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо принял решение об освобождении танкера.
Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна и уже отпустили членов экипажа на свободу.
Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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