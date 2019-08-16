Президент Молдавии утвердил возврат к пропорциональной системе выборов

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении пропорциональной системы выборов в парламент.
"Сегодня, я в срочном порядке промульгировал закон Nr. 113 о внесении изменения в ряд законодательных актов. Документ предусматривает аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Необходимость аннулирования смешанной избирательной системы возникла в контексте рекомендаций Венецианской комиссии и партнеров по развитию", - сообщил Додон в пятницу на своей странице в facebook.
По его словам, "новый закон предусматривает и ряд мер по улучшению пропорциональной избирательной системы, которая применялась до 2017 года".
Так улучшен порядок голосования граждан Молдавии за рубежом, стало более прозрачным финансирование партий и избирательных кампаний, установлены транспарентные условия составления списков для голосования.
Накануне парламент Молдавии принял этот закон в окончательном, третьем чтении.
Смешанная избирательная система принята парламентом Молдавии в июле 2017 года голосами депутатов от Демократической партии, Европейской народной партии и Партии социалистов.
Тогда правящая Демпартия предлагала ввести мажоритарную систему выборов - только по одномандатным округам. Вся оппозиция выступала категорически против этого. В качестве "компромисса", ДПМ согласилась с вариантом пропрезидентской Партии социалистов, которая предложила смешанную систему. Тогда президент Игорь Додон промульгировал принятый закон в срочном порядке, уже через час против его принятия парламентом, перед которым проходила акция протеста правой оппозиции.
Принятые тогда поправки были подвергнуты жесткой критике как со стороны гражданского общества и оппозиции, так и партнеров по развитию и международных институтов, в частности - Венецианской комиссии.
При смене власти в Молдавии, вице-премьер РФ Дмитрия Козак заявил в начале июня в Кишиневе, что социалисты и правый блок ACUM должны в обязательном порядке вернуться к пропорциональной системе голосования, а затем провести досрочные парламентские выборы.
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