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Дальнее зарубежье 16.08.2019 13:17

Численность британских вооруженных сил сокращается девятый год подряд - СМИ

Состав вооруженных сил Великобритании продолжает уменьшаться девятый год подряд, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.

Так, по данным BBC, общая численность британской армии, Королевских военно-воздушных сил, Королевского военно-морского флота и Королевской морской пехоты составляет 133 420 военнослужащих. При этом, согласно планам правительства, число служащих во всех этих родах войск должна составлять 144 440 человек, то есть более чем на 11 тыс. больше нынешних показателей.

Отмечается, что наибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 440 человек. В 2018 году в армии несли службу 76 880 человек.

Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот, хотя и в меньшей мере, не смогли достигнуть намеченных показателей по численности сил, отмечает BBC.

В то же время в министерстве обороны Великобритании заявляли, что работают над улучшением статистики при наборе военнослужащих, и что в 2019 году число желающих пойти в армию стало самым высоким за последние пять лет.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЕННЫЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]