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Транспорт и связь 16.08.2019 12:29

AzInTelecom планирует улучшить законодательную базу для развития современных цифровых технологий

AzInTelecom отбирает компанию для выполнения работ по совершенствованию нормативно-правовой базы в связи с развитием современных цифровых технологий, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 26 сентября. Тендерная процедура состоится в 15:00 27 сентября.

Телефон для справок: (+99412) 200-00-74/72.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]