AzInTelecom планирует улучшить законодательную базу для развития современных цифровых технологий

AzInTelecom отбирает компанию для выполнения работ по совершенствованию нормативно-правовой базы в связи с развитием современных цифровых технологий, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 26 сентября. Тендерная процедура состоится в 15:00 27 сентября.

Телефон для справок: (+99412) 200-00-74/72.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Н.Аббасова