AzInTelecom планирует улучшить законодательную базу для развития современных цифровых технологий

AzInTelecom отбирает компанию для выполнения работ по совершенствованию нормативно-правовой базы в связи с развитием современных цифровых технологий, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 26 сентября. Тендерная процедура состоится в 15:00 27 сентября.
Телефон для справок: (+99412) 200-00-74/72.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.
Н.Аббасова
Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями
Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков
Азербайджанский солдат ранен в Нахчыване армянским снайпером
Президент Алиев присвоил звания генерал-лейтенант двум офицерам Госпогранслужбы
Владельцы гостиниц в грузинском курортном городе Кобулети вышли на улицы из-за срыва туристического сезона
Уровень смертности в Азербайджане в I полугодии 2019 г несколько снизился
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Китайская компания построит дорогу на Крестовом перевале Грузии
Премьер Грузии объявил о переломе в борьбе с мраморным клопом
Назарбаев призвал "Нур Отан" активнее готовиться к парламентским выборам, которые пройдут в Казахстане в конституционные сроки
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа