Уровень смертности в Азербайджане в I полугодии 2019 г несколько снизился

Численность населения Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года увеличилась на 0,4% - до 10 млн 19,575 тыс. человек на 1 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Плотность населения в Азербайджане составляет 116 человек на квадратный километр.
В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,003 тыс. женщин.
За январь-июнь 2019 года в республике родились 66,687 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 13,6. Мальчики составили 53,4% родившихся детей, девочки – 46,6%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,478 тыс. двойняшек и 36 тройняшек.
За тот же период в Азербайджане умерло 28,745 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,9. В январе-июне 2018 года уровень смертности составлял 6.
За отчетный период в республике зарегистрировано 29,391 тыс. браков и 8,257 тыс. разводов.
В январе-июне соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 911 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 735 человек, покинувших страну.
Б.Рустамбеков
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