Суд рассмотрит жалобу адвоката Атамбаева на решение о принудительном приводе экс-президента Киргизии силами ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека в пятницу рассмотрит жалобу адвоката экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на решение следователя о принудительном приводе бывшего главы государства, которое было поручено Госкомитету нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"Сегодня в 16:30 в Первомайском районном суде состоится заседание по жалобе на действия следователя МВД, который принял решение о принудительно приводе Атамбаева, поручив это ГКНБ", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, действия следователя были незаконными.

"Есть много вопросов к следствию, ведь сам факт задержания Атамбаева является грубым нарушением законодательства. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Киргизии президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть задержан по подозрению в совершении преступления кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления", - сказал Слесарев.

По словам адвоката, "есть вероятность, что предстоящее заседание суда будет тоже выездным, либо будет проходить в здании Первомайского суда в закрытом режиме".

Ранее в пятницу Бишкекский суд во время выездного заседания, которое состоялось в здании ГКНБ, оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения Атамбаеву, который останется под стражей до 26 августа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество, в том числе телеканал "Апрель", был наложен арест.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретения земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева. Парламент также лишил бывшего главу государства статуса экс-президента, что лишило его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии, поддержала Генеральная прокуратура страны.

Тогда бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос.