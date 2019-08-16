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Дальнее зарубежье 16.08.2019 13:42

Полиция Гонконга уверена в своей способности самостоятельно обеспечить порядок в городе

Представители полиции Гонконга заявили в пятницу журналистам, что местные правоохранительные органы сами смогут справиться с задачей восстановления порядка в городе.

"У нас есть решимость, сплоченность и достаточно ресурсов, чтобы продолжать работу", - заявили в полиции Гонконга.

Полицейские отметили, что они не были осведомлены о планах направить в Гонконг подкрепление из военнослужащих или полицейских из других частей Китая.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что сотни сотрудников Народной вооруженной полиции Китая проводили учения на стадионе в Шеньчжене - городе, расположенном неподалеку от Гонконга.

На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что парковочные места около стадиона были заполнены более чем 100 военно-транспортными средствами - грузовиками, бронетранспортерами, автобусами и внедорожниками.

При этом, по данным агентства, в Пекине заявили, что проведение этих учений было запланировано несколько месяцев назад.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПОЛИЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]