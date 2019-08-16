Полиция Гонконга уверена в своей способности самостоятельно обеспечить порядок в городе

Представители полиции Гонконга заявили в пятницу журналистам, что местные правоохранительные органы сами смогут справиться с задачей восстановления порядка в городе.
"У нас есть решимость, сплоченность и достаточно ресурсов, чтобы продолжать работу", - заявили в полиции Гонконга.
Полицейские отметили, что они не были осведомлены о планах направить в Гонконг подкрепление из военнослужащих или полицейских из других частей Китая.
Агентство Bloomberg накануне сообщило, что сотни сотрудников Народной вооруженной полиции Китая проводили учения на стадионе в Шеньчжене - городе, расположенном неподалеку от Гонконга.
На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что парковочные места около стадиона были заполнены более чем 100 военно-транспортными средствами - грузовиками, бронетранспортерами, автобусами и внедорожниками.
При этом, по данным агентства, в Пекине заявили, что проведение этих учений было запланировано несколько месяцев назад.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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