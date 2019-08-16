Тегеран отрицает, что дал обещание не отправлять танкер Grace 1 в Сирию

Иранские власти не предоставляли Гибралтару гарантий того, что в случае освобождения танкер Grace 1 не пойдет в Сирию, хотя эта страна и не была пунктом назначения для судна, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Иран, чтобы обеспечить освобождение (судна - ИФ), не давал каких-либо заверений о том, что Grace 1 не пойдет в Сирию", - сказал Мусави.

"Целью назначения танкера была не Сирия... а даже если бы и была, это не забота кого-либо еще", - пояснил он.

По словам Мусави, Гибралтар отпустил задержанный танкер, чтобы "сохранить репутацию".

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Судебные власти Гибралтара накануне постановили освободить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1.

В решении суда, на которое ссылалась газета The Gibraltar Chronicle, говорилось: "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".

"Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", - процитировало издание решение суда.

В пятницу глава Иранской судоходной организации Джалиль Эслами заявил, что Grace 1 отправится в Средиземное море после того, как его переименуют, заправят, пополнят запасы провианта и поднимут иранский флаг.