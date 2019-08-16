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Оборона 16.08.2019 13:22

Гасанов понаблюдает за азербайджанскими танкистами в финале конкурса «Танковый биатлон» в РФ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов примет участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019, сообщает оборонное ведомство.

«Гасанов примет участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019, которая пройдет 17 августа на подмосковном военном полигоне Алабино. Он также будет наблюдать за заездом азербайджанских танкистов, которые вышли в финал конкурса «Танковый биатлон», - отмечают в министерстве.

Отметим, что в ходе финальных соревнований азербайджанская команда в первом дивизионе будет состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИСТР, БИАТЛОН, ТАНКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]