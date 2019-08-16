Гасанов понаблюдает за азербайджанскими танкистами в финале конкурса «Танковый биатлон» в РФ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов примет участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019, сообщает оборонное ведомство.
«Гасанов примет участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019, которая пройдет 17 августа на подмосковном военном полигоне Алабино. Он также будет наблюдать за заездом азербайджанских танкистов, которые вышли в финал конкурса «Танковый биатлон», - отмечают в министерстве.
Отметим, что в ходе финальных соревнований азербайджанская команда в первом дивизионе будет состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.
Б.Рустамбеков
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