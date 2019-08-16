Пограничники Азербайджана создали 75 боевых постов на границе с Арменией – глава ГПС

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана с декабря 2018 года создала 75 пограничных постов на азербайджано-армянской государственной границе на территории Газахского и Агстафинского районов.

«75 пограничных постов и 2 воинские части, отвечающие всем современным требованиям, построены для пограничников в течение 9 месяцев после передачи ГПС под контроль участка азербайджано-армянской государственной границы на территории Газахского и Агстафинского районов», - отмечает глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев в своей статье, опубликованной в официальной газете «Азербайджан».

Он отметил, что эти посты построены на линии соприкосновения с армянскими военными.

Гулиев подчеркивает, цель ГПС - наладить пограничный контроль и на территориях, находящихся в настоящее время под армянской оккупацией (Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Джабраильский и Зангиланский районы – ИФ).

Глава ГПС также коснулся обеспечения безопасности морских границ Азербайджана. Он подчеркнул, что в настоящее время ГПС посредством радаров беспрерывно наблюдает за всеми движущимися объектами на территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана в конце 2018 года передало ГПС боевые посты и военные объекты в западном направлении госграницы с Арменией на территории Газахского и Агстафинского районов в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2018 году, подчеркнул, что данное решение направлено «на дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений Минобороны страны, создание новых резервных сил и усиление боеготовности личного состава».

Ф.Исазаде