Американская конгрессвуман Тлаиб получила право посетить Израиль

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери в пятницу исходя из гуманитарных соображений дал разрешение на посещение страны американской конгрессвуман Рашиде Тлаиб, сообщает в пятницу израильская газета "Джерузалем пост".
Дери положительно отреагировал на запрос Тлаиб, в котором она обосновала необходимость визита в Израиль посещением родственников.
"Я хотела бы обратиться с просьбой допустить меня в Израиль для того, чтобы посетить родственников, особенно мою 90-летнюю бабушку, которая живет в Бейт-ур-аль-Фука. Для меня это может стать последней возможностью увидеть ее", - написала Тлаиб в прошении.
12-й канал телевидения Израиля в свою очередь сообщил, что Тлаиб посетит родственников в период между 18 и 24 августа.
Накануне МВД Израиля запретило въезд в страну двум членам конгресса США, представляющим Демократическую партию - Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб.
"Израиль уважает Конгресс США... Но это немыслимо, чтобы кто-либо, желающий вреда Израилю, был бы допущен в страну", - привела "Джерузалем пост" выдержки из заявления главы МВД Израиля Арье Дери.
Дери указал на то, что Омар и Тлаиб "явно поддерживают бойкот государства Израиль, терроризм против Израиля и преуменьшают масштабы холокоста".
Американская газета New York Times в свою очередь отметила, что демократы Ильхан Омар и Рашида Тлаиб планировали посетить Западный берег реки Иордан в воскресенье.
Израиль объявил о запрете на въезд в страну через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости такого решения.
"Будет огромной слабостью (со стороны Израиля - ИФ), если Израиль разрешит членам Палаты представителей США Омар и Тлаиб посетить страну. Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и нет ничего, что можно было бы сказать или сделать, чтобы изменить их мнение", - написал Трамп в своем твиттере.
После объявления Израиля о решении Трамп написал: "Члены Палаты представителей Омар и Тлаиб являются лицом Демократической партии, и они ненавидят Израиль!"
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб стали первыми женщинами-мусульманками, избранными в Конгресс США. У Тлаиб - палестинское происхождение, а Омар бежала с семьей из Сомали, получив в 19 лет гражданство США.
Как Омар, так и Тлаиб поддерживают международное общественное движение "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions), ставящее целью экономическое и политическое давление на Израиль.
В начале этого года как Омар, так и Тлаиб говорили о влиянии "еврейского лобби" на политику Соединенных Штатов.
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