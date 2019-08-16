Молдавское правительство и парламентское большинство согласуют план дальнейших действий, заявил президент республики Игорь Додон в пятницу на открытии "Дней диаспоры".

На ежегодном мероприятии с участием руководства страны и граждан республики, проживающих за рубежом, Додон отметил, что "необходимо сделать все, чтобы нынешнее парламентское большинство и правительство отработали весь мандат, все четыре года".

"Для этого мы сейчас разрабатываем соглашение с планом дальнейших действий. Документ согласован на 90-05%. Осталось 2-3 момента, которые касаются разного видения относительно реформ. Мы должны согласовать, подписать этот документ и двигаться дальше. Всегда легко объединиться против кого-то. Но теперь настала пора объединиться ради чего-то, ради проведения реформ и развития страны", - сказал Додон.

"Нам удалось объединиться - Партии социалиcтов и блоку ACUM. Объединиться, чтобы освободить страну от олигархии и коррупции. Прошло два месяца с тех пор. И если кто-то мне сейчас скажет, что олигархическая система разрушена, и мы выполнили свою задачу, то я не соглашусь. Система сопротивляется, не все так просто. Ожидания очень большие, граждане хотят, чтобы всех коррупционеров, всех, кто причастен к краже денег из банковской системы немедленно посадили в тюрьму. И мы этого хотим, но все нужно делать по закону. А для этого нужно время", - сказал президент.

Он особо подчеркнул важность осуществления реформы юстиции.

"Это наша главная проблема сейчас. Нужно очистить системы. У молдаван говорят, что "рыба портиться с головы, а чистить ее начинают с хвоста". Что касаются системы юстиции, то это правильно только частично. Если "рыба портиться с головы, то ее надо отрезать", а далее - очистить всю систему, чтобы иметь справедливую юридическую систему", - добавил Додон.

Говоря о внешней политике, президент подчеркнул, что "все подписанные ранее документы остаются в силе".

"Мы сохраняем Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, о зоне свободной торговле, мы восстановили отношения с МВФ и другими партнерами. Мы будем внедрять эти документы, прежде всего для того, чтобы создать у нас дома, в стране, нормальные условия для жизни. Мы должны проводить открытую политику, сотрудничать со всеми - на Востоке и на Западе. Для этого необходимо развивать отношения, восстанавливать связи с партнерами, взять все самое лучшее от всех", - заявил Додон.