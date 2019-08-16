Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2019 14:51

В британском правительстве не сомневаются в шансах выдержать возможный вотум недоверия

Правительство Бориса Джонсона сможет пережить возможный вотум недоверия, который намерен организовать лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, заявил в пятницу министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг.

"Я решительно придерживаюсь точки зрения, что правительство выдержит вотум недоверия, и я не вижу перспектив ни того, чтобы Джереми Корбин получил достаточно поддержки, ни того, чтобы он возглавил так называемое правительство национального единства", - цитируют слова министра британские СМИ.

"Он (Джереми Корбин - ИФ) самый непопулярный лидер оппозиции, который у нас когда-либо был, и его намерение возглавить правительство единства, как я думаю, является смехотворным", - добавил министр.

Накануне Корбин заявил о необходимости предотвратить Brexit без сделки и обратился с этой целью ко всей британской оппозиции с призывом поддержать его намерение вынести вотум недоверия правительству страны.

При этом он призвал сформировать правительство под руководством лейбористов, которое сможет предотвратить сценарий "жесткого" Brexit - без соглашения, а также организует общенациональные выборы, на которых жители Великобритании смогут определить свое будущее.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕДОВЕРИЕ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Ситуация вокруг Brexit привела британское правительство к хаосу - лидер лейбористов В Лондоне обеспокоены возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО в Брюсселе - газета Мэй выразит Трампу обеспокоенность по поводу утечки данных в американские СМИ о манчестерском террористе - СМИ Британское правительство по-прежнему планирует начать процесс Brexit до конца марта Елизавета II впервые воспользовалась правом посетить заседание кабинета министров Anonymous на выходных остановила работу 3 правительственных сайтов в Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]