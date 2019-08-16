В британском правительстве не сомневаются в шансах выдержать возможный вотум недоверия

Правительство Бориса Джонсона сможет пережить возможный вотум недоверия, который намерен организовать лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, заявил в пятницу министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг.
"Я решительно придерживаюсь точки зрения, что правительство выдержит вотум недоверия, и я не вижу перспектив ни того, чтобы Джереми Корбин получил достаточно поддержки, ни того, чтобы он возглавил так называемое правительство национального единства", - цитируют слова министра британские СМИ.
"Он (Джереми Корбин - ИФ) самый непопулярный лидер оппозиции, который у нас когда-либо был, и его намерение возглавить правительство единства, как я думаю, является смехотворным", - добавил министр.
Накануне Корбин заявил о необходимости предотвратить Brexit без сделки и обратился с этой целью ко всей британской оппозиции с призывом поддержать его намерение вынести вотум недоверия правительству страны.
При этом он призвал сформировать правительство под руководством лейбористов, которое сможет предотвратить сценарий "жесткого" Brexit - без соглашения, а также организует общенациональные выборы, на которых жители Великобритании смогут определить свое будущее.
Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.
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