Назарбаев обсуждает с политсоветом казахстанской партии власти подготовку к предстоящим выборам

Заседание бюро политического совета казахстанской партии власти "Нур Отан" проходит в пятницу под председательством первого президента Казахстана, лидера партии Нурсултана Назарбаева, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в социальной сети.
По словам Укибая, на повестке дня - ряд важных вопросов, "в том числе подготовка к электоральному периоду в условиях нового законодательства о выборах".
В конце июля Назарбаев заявил, что партия "Нур Отан" должна провести оценку своих кадров и подготовиться к предстоящим выборам.
"Надо готовить партию к предстоящим электоральным вопросам", - сказал Назарбаев 29 июля во время встречи с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком.
Он также добавил, что "Нур Отан" - это основная политическая сила в стране, "она таковой должна оставаться и меняться в своей структуре по отношению к людям и к населению".
В июне 2019 года в Казахстане после ухода Назарбаева с поста президента прошли внеочередные президентские выборы. Предыдущие, внеочередные парламентские выборы состоялись в Казахстане в марте 2016 года. Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться в стране в 2021 году.
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