Гендиректор и коммерческий директор Cathay Pacific уходят в отставку

Совет директоров гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшей в Азии по объему международных перевозок, принял отставку главного исполнительного директора Руперта Хогга и главного коммерческого директора Пола Лу.
Хогг проработал в Cathay с 2008 года, с 2017 года занимал пост CEO.
Как говорится в пресс-релизе компании, новым CEO назначен Огастес Тан, коммерческим директором - Рональд Лэм. Тан до этого возглавлял Hong Kong Aircraft Engineering Company (HAECO), занимающуюся техобслуживанием и ремонтом самолетов. Лэм руководил лоукостером Hong Kong Express, принадлежащим Cathay.
Cathay оказалась в центре внимания в последнее время из-за сообщений, что компания приняла решение уволить сотрудников, участвовавших в протестах в Гонконге.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Акции Cathay выросли на торгах в пятницу на 2,1%. За последний месяц капитализация компании сократилась на 12,4%, до 40,83 млрд гонконгских долларов ($5,2 млрд).
Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями
Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков
Азербайджанский солдат ранен в Нахчыване армянским снайпером
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
Экспорт Газпрома в начале августа снизился на 4%
Число операций посредством МКЦ в Азербайджане в 2018г сократилось в 2,4 раза, объем операций в манатах увеличился на 38%
Президент Алиев присвоил звания генерал-лейтенант двум офицерам Госпогранслужбы
Владельцы гостиниц в грузинском курортном городе Кобулети вышли на улицы из-за срыва туристического сезона
Уровень смертности в Азербайджане в I полугодии 2019 г несколько снизился
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа