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Гендиректор и коммерческий директор Cathay Pacific уходят в отставку

Совет директоров гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшей в Азии по объему международных перевозок, принял отставку главного исполнительного директора Руперта Хогга и главного коммерческого директора Пола Лу.

Хогг проработал в Cathay с 2008 года, с 2017 года занимал пост CEO.

Как говорится в пресс-релизе компании, новым CEO назначен Огастес Тан, коммерческим директором - Рональд Лэм. Тан до этого возглавлял Hong Kong Aircraft Engineering Company (HAECO), занимающуюся техобслуживанием и ремонтом самолетов. Лэм руководил лоукостером Hong Kong Express, принадлежащим Cathay.

Cathay оказалась в центре внимания в последнее время из-за сообщений, что компания приняла решение уволить сотрудников, участвовавших в протестах в Гонконге.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Акции Cathay выросли на торгах в пятницу на 2,1%. За последний месяц капитализация компании сократилась на 12,4%, до 40,83 млрд гонконгских долларов ($5,2 млрд).

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Тэги: ГОНКОНГ, АВИАКОМПАНИЯ, CEO, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]