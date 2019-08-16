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Дальнее зарубежье 16.08.2019 15:45

Встреча Меркель и Джонсона может состояться в ближайшее время - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель может в скором времени встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Действительно на ближайшее время запланирована встреча, и я думаю, что скоро смогу назвать конкретные детали", - сказал Зайберт в Берлине в пятницу.

По его словам, канцлер говорила по телефону с недавно вступившим в должность британского премьера Джонсоном, но сейчас политикам важно встретиться и лицом к лицу обсудить Brexit и другие европейские и двухсторонние вопросы.

Накануне газета "Хандельсблатт" со ссылкой на документ немецкого министерства финансов сообщила, что правительство Германии считает, что Великобритания с большой степенью вероятности может покинуть Евросоюз без соглашения 31 октября.

Правительство ФРГ, согласно тексту документа минфина, полагает, что Джонсон воспользуется саммитом "Семерки", который пройдет в Биаррице в конце августа, чтобы сделать заявление о прорыве или провале переговоров.

Саммит G7 в Биаррице запланирован на 24-26 августа.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]