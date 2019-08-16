Встреча Меркель и Джонсона может состояться в ближайшее время - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель может в скором времени встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Действительно на ближайшее время запланирована встреча, и я думаю, что скоро смогу назвать конкретные детали", - сказал Зайберт в Берлине в пятницу.

По его словам, канцлер говорила по телефону с недавно вступившим в должность британского премьера Джонсоном, но сейчас политикам важно встретиться и лицом к лицу обсудить Brexit и другие европейские и двухсторонние вопросы.

Накануне газета "Хандельсблатт" со ссылкой на документ немецкого министерства финансов сообщила, что правительство Германии считает, что Великобритания с большой степенью вероятности может покинуть Евросоюз без соглашения 31 октября.

Правительство ФРГ, согласно тексту документа минфина, полагает, что Джонсон воспользуется саммитом "Семерки", который пройдет в Биаррице в конце августа, чтобы сделать заявление о прорыве или провале переговоров.

Саммит G7 в Биаррице запланирован на 24-26 августа.