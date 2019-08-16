США вряд ли смогут купить Гренландию как Аляску, считает сенатор Клинцевич

Член Совета Федерации Франц Клинцевич сомневается, что США смогут заключить сделку по покупке Гренландии.

"Видимо, президент США Дональд Трамп, в прошлом крупный бизнесмен, всерьез полагает, что все можно купить. Были бы деньги. Правда, сейчас на дворе не XIX век, и с Гренландией вряд ли получится так, как получилось с Аляской", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Так сенатор прокомментировал сообщения о СМИ об идее Трампа купить Гренландию.

"Звучит довольно странно. Но после заявленного США намерения выйти из ВТО ничему не удивляешься. Тогда что уж там мелочиться. А не замахнуться ли на всю Данию, и в этом случае Гренландия пойдет как придаток?" - отметил Клинцевич.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании.

Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.

Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Внешней политикой и вопросами безопасности занимается Копенгаген.