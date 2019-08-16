Меркель посетит Венгрию и Исландию, встретится с Орбаном и участниками Северного совета

Канцлер Германии Ангела Меркель 19 и 20 августа посетит Венгрию и Исландию, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
"В Венгрии она примет участие в мероприятиях по случаю открытия границы в Шопроне", - сказал Зайберт журналистам в Берлине. Также канцлер вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном посетит церковную службу по случаю мероприятий и выступит с речью. 19 августа 1989 года на австро-венгерской границе состоялся так называемый "европейский пикник", когда на три часа была открыта граница между странами.
Помимо этого, запланированы переговоры Меркель и Орбана, а также совместный ужин.
"В центре будут находиться двухсторонние, европейские и внешнеполитические темы. Затем запланирована пресс-конференция", - сказал Зайберт.
После Венгрии Меркель отправится в Исландию, где встретится с премьер-министром страны Катрин Якобсдоттир, политики проведут совместную пресс-конференцию. В рамках визита запланирован ужин с главами правительств Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.
"Поводом к мероприятию послужит встреча Северного совета (организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы), которые пять стран проводят ежегодно. В этом году пригласили канцлера Меркель", - сказал Зайберт.
Он добавил, что на переговорах также будут обсуждаться европейские и международные темы, а по итогам запланирована еще одна пресс-конференция.
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