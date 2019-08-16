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Дальнее зарубежье 16.08.2019 16:31

Меркель посетит Венгрию и Исландию, встретится с Орбаном и участниками Северного совета

Канцлер Германии Ангела Меркель 19 и 20 августа посетит Венгрию и Исландию, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"В Венгрии она примет участие в мероприятиях по случаю открытия границы в Шопроне", - сказал Зайберт журналистам в Берлине. Также канцлер вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном посетит церковную службу по случаю мероприятий и выступит с речью. 19 августа 1989 года на австро-венгерской границе состоялся так называемый "европейский пикник", когда на три часа была открыта граница между странами.

Помимо этого, запланированы переговоры Меркель и Орбана, а также совместный ужин.

"В центре будут находиться двухсторонние, европейские и внешнеполитические темы. Затем запланирована пресс-конференция", - сказал Зайберт.

После Венгрии Меркель отправится в Исландию, где встретится с премьер-министром страны Катрин Якобсдоттир, политики проведут совместную пресс-конференцию. В рамках визита запланирован ужин с главами правительств Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

"Поводом к мероприятию послужит встреча Северного совета (организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы), которые пять стран проводят ежегодно. В этом году пригласили канцлера Меркель", - сказал Зайберт.

Он добавил, что на переговорах также будут обсуждаться европейские и международные темы, а по итогам запланирована еще одна пресс-конференция.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ВЕНГРИЯ, ИСЛАНДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]