Глава турецкого Минобороны инспектирует центр Турции и США по Сирии

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в пятницу приехал в провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией, чтобы проинспектировать недавно созданный Турцией и США центр совместных операций по Сирии, передает агентство "Анадолу".

В поездке Акара сопровождают командующие родами войск.

Кроме центра совместных операций, Акар и командующие проверят состояние турецких вооруженных сил в провинции Шанлыурфа

Турция и США на прошлой неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

Хулуси Акар ранее заявлял, что Анкара передала Вашингтону точный график необходимых действий по Сирии.