Узбекистан с 1 октября разрешит чартерные рейсы в страну

Аэропорты Узбекистана с 1 октября будут открыты для чартерных рейсов с туристами, планируются и другие меры, чтобы довести турпоток в страну до 10 млн человек в год, заявил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, комментируя указ президента Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма".
"Указ главы государства о мерах по развитию сферы туризма, можно назвать революционным, он затрагивает не только туристическую сферу, но и множество смежных", - сказал вице-премьер.
"Основная цель указа - это увеличение количества гостей Узбекистана до 10 млн посетителей в год. И как следствие - увеличение занятости и появление новых источников дохода населения включая сельские, горные и отдаленные местности", - отметил Абдухакимов.
Он сообщил, что указом одобрено введение с 1 октября 2019 года режима "открытое небо" в ряде международных аэропортов страны. Так, в Бухаре будет "открытое небо" с применением "пятой свободы", но только в отношении иностранных граждан, то есть самолеты любых стран могут привозить сюда иностранных туристов и могут улетать в третью страну. А три аэропорта страны - Карши, Термез, Нукус - открываются полностью.
"Мы ждем авиакомпании из всех стран, всех направлений. Конечно, мы ожидаем, что много будут летать из наших традиционных рынков - России, Юго-Восточной Азии, КНР, европейских стран, в том числе и лоукостеры", - сказал вице-премьер.
Он обратил внимание на то, что Узбекистан впервые на территории СНГ внедряет систему субсидирования авиаперевозчиков и турфирм, организующих чартеры в Узбекистан.
В частности, их затраты будут компенсироваться в размере $20, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) в размере $50 за каждого иностранного туриста при условии продолжительности его пребывания на территории республики не менее пяти ночей.
"Мы хотим организовать огромное количество чартеров в Узбекистан. Открытие аэропортов и внедрение системы субсидирования чартеров, на наш взгляд, даст желаемый результат", - считает Абдухакимов.
По его словам, согласно указу, еще 20 стран получат безвизовый режим с января 2020 года, в результате общее количество стран с безвизовым режимом достигнет в целом 85.
"Мы будем второй страной на постсоветском пространстве с самым либеральным визовым режимом после Грузии", - отметил вице-премьер.
Он также сообщил о продолжение работы по созданию визового режима Silk Road для туристов, путешествующих по "Шелковому пути". По его данным, в первое время в проекте будут участвовать Казахстан, Киргизия и Азербайджан.
Он также сообщил, что планируется до 1 января 2020 года изменить систему учета регистрации туристов. "Регистрировать на границе, когда въезжает и когда выезжает турист. Хотим перенести все это на систему границы", - сказал Абдухакимов.
Он также сообщил, что указом президента предусмотрены налоговые и иные льготы для предпринимателей, оказывающих туристические услуги.
По словам вице-премьера, в 2016 год число посетителей Узбекистана составило 1,3 млн человек, в 2017 году - 2,7 млн, в 2018 году - 5,4 млн, в 2019 году ожидается 6,3-6,4 млн.
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