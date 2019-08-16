Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов выгодными акциями, перед началом нового учебного года объявляет новую кредитную кампанию для студентов и школьников, обучающися как в вузах, так и в средних специальных учебных заведениях на платной основе для оплаты учебы. Таким образом, кредитом могут воспользоваться не только студенты высших учебных заведений, но и те кто обучаются в профессиональных училищах, колледжах и т.п.
В рамках кампании Банк снижает процентную ставку по кредиту «Оплата учебы» до 16%. Максимальная сумма кредита составляет 20 000 AZN, а максимальный срок - 24 месяца.
Кроме того, в рамках кампании клиенты получат в подарок платежную карту MasterCard Gold, а клиенты (школьники) в возрасте 14-18 лет, обучающиеся в средних специальных учебных заведениях получат в подарок карту İLK Kart.
Согласно условиям нового продукта, обратиться для получения кредита может лично сам студент или его близкие родственники.
Кампания продлится до 20 сентября 2019 года.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144
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