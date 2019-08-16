Владельцы гостиниц в грузинском курортном городе Кобулети вышли на улицы из-за срыва туристического сезона

Владельцы малых и средних гостиниц в грузинском курортном городе Кобулети в пятницу провели акцию протеста с требованием государственной поддержки из-за сокращения туристического потока из России.

Участники акции в Кобулети заявили журналистам, что туристический сезон сорван, они оказались в тяжелом положении и не могут выплатить взятые в коммерческих банках кредиты на развитие бизнеса.

Отельеры Кобулети призвали власти оказать посредничество в урегулировании с банками проблем с кредитами.

"Сезон провалился, были аннулированы брони. Чем мы заплатим банкам, когда дохода нет?" - заявил один из участников акции.

Владельцы гостиниц призвали правительство Грузии выполнить данные ранее обещания помочь справиться с кризисом. В случае, если это обещание не будет выполнено, протест примет более широкие масштабы, заявили участники акции.

В знак протеста они на несколько минут перекрыли движение на центральной автотрассе в Кобулети. С участниками акции в пятницу встретился мэр города Мириан Катамадзе. Он заверил предпринимателей в том, что власти уже ведут работу для решения проблемы.

По словам мэра, среди различных вариантов рассматривается вопрос субсидирования выплаты процентов по кредитам.

Катамадзе заверил владельцев гостиниц, что на будущей неделе они получат более детальные ответы.

Ранее с владельцами малых и средних гостиниц в Кобулети встретилась министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Она заявила, что признает, что потеря российских туристов стала шоком для туристического сектора и пообещала им поставить вопрос о взятых кредитах на встрече с представителями банков.

В минувший понедельник глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия в июле потеряла до $60 млн в сфере туризма из-за решения России о прекращении прямого авиасообщения.

"Сегодня необходимо помочь малому и среднему бизнесу, работающему в секторе туризма. Мы разработали две программы, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы малые и средние предприниматели, работающие в сфере туризма, справились с создавшимися проблемами за короткий срок", - заявил премьер.

Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.