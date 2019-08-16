В Курбан-байрам более 120 тыс. жителей Идлиба бежали на границу с Турцией - СМИ

124 тыс. человек перебрались в дни праздника Курбан-байрам из сирийской провинции Идлиб в лагеря беженцев возле границы с Турцией, передает в пятницу агентство "Анадолу".
"Население в массовом порядке бежит из зоны боевых действий на юге зоны деэскалации на фоне непрекращающихся атак и ударов сил режима Асада и ВКС России", - утверждает агентство.
Кроме этого, по данным "Анадолу", сирийские правительственные силы продолжают наступление на Хан-Шейхун - один из главных городов провинции Идлиб, и это также заставляет местных жителей бежать.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что из-за ситуации в Идлибе Турция может столкнуться с наплывом 300 тыс. беженцев, хотя ранее из Турции в Сирию вернулись 330 тыс. сирийцев.
Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" .
Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября 2018 года, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.
1 августа сирийские власти объявили о прекращении огня в зоне деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. "Режим тишины" вступил в силу 2 августа.
Однако в начале августа командование вооруженных сил Сирии объявило о решении возобновить боевые операции в провинции Идлиб. Это связано с тем, что боевики не соблюдают условия перемирия, объявленного Дамаском несколько дней назад, сообщали сирийские государственные СМИ.
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