Парламент Молдавии запретил торговлю в магазинах duty free на въезде в страну из Румынии и Украины

Парламент Молдавии принял закон об отмене налоговых и таможенных льгот для магазинов, баров и ресторанов, работающих в режиме duty free на границе с Румынией и Украиной.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии, закон принят в пятницу во втором чтении голосами 55 из 82 депутатов, присутствовавших на заседании.

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну пояснил, что закон предусматривает отмену налоговых и таможенных льгот для магазинов, баров и ресторанов, работающих в режиме duty free на въезде в Молдавию.

"Это была порочная практика, которая позволяла заниматься контрабандой и ввозить в страну товары без уплаты акцизов. Нигде в мире нет практики беспошлинной торговли на границе при въезде в страну. После вступления в силу нового закона, мы вернем магазины duty free к нормальной практике, которая существует во всем мире. Такие магазины будут действовать только на выезде из Молдавии, в специально установленных местах", - заявил Мунтяну.

При этом экономические агенты, владеющие лицензией на магазины duty free на въезде в Молдавию, смогут продолжить работу до окончания срока лицензии, но без права ее продления. В то же время они смогут пользоваться налоговыми льготами только при торговле товарами, для которых не предусмотрены акцизы. Аналогичные условия установлены и для магазина, обслуживающего дипломатические миссии в Кишиневе.

Ранее парламент Молдавии полностью запретил торговлю в режиме duty free в Приднестровском регионе и отозвал лицензию у фирмы, которая занималась этим.

Торговлей в режиме duty free на границах Молдавии занимается компания Dufremol SRL, собственником которой являлся сбежавший из Молдавии депутат и предприниматель Илан Шор. Он обвиняется в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Накануне парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности. Однако Шор уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после смены власти в стране.

Позднее стало известно, что до своего отъезда Шор продал ряд объектов недвижимости, а также компанию Dufremol SRL. Компания теперь принадлежит трем собственникам - молдаванину Александру Вылку (30%), Виктору Яковлеву из Украины (30%) и Андрею Минаеву из Германии (40%).

Компания Dufremol, реальным бенефициаром которой являлся Илан Шор, имеет 12 магазинов беспошлинной торговли в аэропорту Кишинева, а также на границе с Украиной и Румынией. В прошлом году Шор добился включения поправок в законодательство, которые предусматривают разрешение на торговлю нефтепродуктами в режиме duty free. С этой целью бизнесмен намеревался построить сеть заправок на границах Молдавии. Эти поправки в законодательство также были аннулированы парламентом в начале июля.