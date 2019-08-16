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Дальнее зарубежье 16.08.2019 17:29

Этапировавшийся в Израиль организатор наркокартеля исчез в киевском аэропорту

Гражданин США и Израиля, организатор международного наркокартеля, исчез в киевском международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева, 15 августа должна была состояться передача гражданина США по запросу компетентных органов Израиля, но в аэропорту "Борисполь" при сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины иностранец исчез.

По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Ведутся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, в марте нынешнего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля.

Израильские правоохранительные органы направили запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого человека.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

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Тэги: УКРАИНА, НАРКОДЕЛЕЦ, ПОБЕГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]