Этапировавшийся в Израиль организатор наркокартеля исчез в киевском аэропорту

Гражданин США и Израиля, организатор международного наркокартеля, исчез в киевском международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль.
Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева, 15 августа должна была состояться передача гражданина США по запросу компетентных органов Израиля, но в аэропорту "Борисполь" при сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины иностранец исчез.
По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Ведутся первоочередные следственные действия.
Как сообщалось, в марте нынешнего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля.
Израильские правоохранительные органы направили запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого человека.
Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
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