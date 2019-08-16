Нефтяной рынок ускорил рост, Brent снова превысила $59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в пятницу на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 подорожали на $1,07 (1,82%) - до $59,3 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,97 (1,78%) - до $55,44 за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,9%.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары работает, и что он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.
Ранее на этой неделе нефть подскочила в цене рекордными темпами более чем за месяц на новости, что Вашингтон отложит повышение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.
"Волатильность на нефтяном рынке сохраняется, и цены все еще подвержены значительным колебаниям, - сказал глава отдела исследований сырьевого рынка Commerzbank AG Ойген Вайнберг. - На рынок главным образом влияют прогнозы для мировой экономики, а они в свою очередь зависят от макроэкономических опасений и надежд на скорое разрешение торгового конфликта".
Также рынок ждет обновленного ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который будет обнародован в пятницу.
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