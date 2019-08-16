Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.08.2019 15:12

Нефтяной рынок ускорил рост, Brent снова превысила $59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в пятницу на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 подорожали на $1,07 (1,82%) - до $59,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,97 (1,78%) - до $55,44 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,9%.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары работает, и что он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Ранее на этой неделе нефть подскочила в цене рекордными темпами более чем за месяц на новости, что Вашингтон отложит повышение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

"Волатильность на нефтяном рынке сохраняется, и цены все еще подвержены значительным колебаниям, - сказал глава отдела исследований сырьевого рынка Commerzbank AG Ойген Вайнберг. - На рынок главным образом влияют прогнозы для мировой экономики, а они в свою очередь зависят от макроэкономических опасений и надежд на скорое разрешение торгового конфликта".

Также рынок ждет обновленного ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который будет обнародован в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


ОПЕК снизил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 72 тыс. б/с в 2019г, на 2020г оценка понижена на 50 тыс. б/с ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2019г на 40 тыс. б/с, на 2020г пока сохранил, запасы растут Цены на нефть ускорили падение, Brent торгуется у $58,45 за баррель Нефть дешевеет на опасениях рецессии в США, Brent торгуется у $59,1 за баррель Нефть усилила снижение на росте запасов в США, Brent упала ниже $60 за баррель Нефть дешевеет на сигналах роста запасов в США, Brent упала до $60,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]