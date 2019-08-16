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ТЭК 16.08.2019 15:23

ОПЕК снизил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 72 тыс. б/с в 2019г, на 2020г оценка понижена на 50 тыс. б/с

Предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году увеличится на 1,97 млн баррелей в сутки - до 64,39 млн б/с, эта оценка на 72 тыс. б/с меньше, чем сделанная месяц назад, пишет ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Прогноз снижен из-за более низких показателей добычи в США, Бразилии, Таиланде и Норвегии в первом полугодии текущего года, что было частично компенсировано более высоким производством в Канаде.

Так, темп роста производства нефти в США в 2019 году был понижен до 1,87 млн б/с - до 18,56 млн б/с из-за более низкого, чем ожидалось производства во втором квартале текущего года и снижения оценки данных за I квартал. США, Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада являются ключевыми драйверами роста в 2019 году, в то время как Мексика и Норвегия, как ожидается, продемонстрируют самые существенные снижения, отмечают эксперты картеля.

Оценка предложения нефти из стран не-ОПЕК на 2020 год также понижена на 50 тыс. б/с - до 2,39 млн б/с, что будет означать поставки 66,78 млн б/с. Пересмотр связан главным образом с Бразилией. Ожидается, что в 2020 году основными драйверами роста станут США, Бразилия, Норвегия, Россия, Канада, Казахстан и Австралия, а Мексика, Индонезия, Египет, Великобритания и Колумбия снизят добычу.

Оценка предложения из стран не-ОПЕК остается подвержена многим неопределенностям, включая динамику цен на нефть, устранение инфраструктурных узких мест в Северной Америке, затрат на бурение и заканчивание скважин, незапланированных остановок и др.

Оценка темпа роста предложения нефти из США на 2020 год сохранена - 1,7 млн б/с - до 20,26 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]