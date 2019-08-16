ОПЕК снизил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 72 тыс. б/с в 2019г, на 2020г оценка понижена на 50 тыс. б/с

Предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году увеличится на 1,97 млн баррелей в сутки - до 64,39 млн б/с, эта оценка на 72 тыс. б/с меньше, чем сделанная месяц назад, пишет ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Прогноз снижен из-за более низких показателей добычи в США, Бразилии, Таиланде и Норвегии в первом полугодии текущего года, что было частично компенсировано более высоким производством в Канаде.

Так, темп роста производства нефти в США в 2019 году был понижен до 1,87 млн б/с - до 18,56 млн б/с из-за более низкого, чем ожидалось производства во втором квартале текущего года и снижения оценки данных за I квартал. США, Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада являются ключевыми драйверами роста в 2019 году, в то время как Мексика и Норвегия, как ожидается, продемонстрируют самые существенные снижения, отмечают эксперты картеля.

Оценка предложения нефти из стран не-ОПЕК на 2020 год также понижена на 50 тыс. б/с - до 2,39 млн б/с, что будет означать поставки 66,78 млн б/с. Пересмотр связан главным образом с Бразилией. Ожидается, что в 2020 году основными драйверами роста станут США, Бразилия, Норвегия, Россия, Канада, Казахстан и Австралия, а Мексика, Индонезия, Египет, Великобритания и Колумбия снизят добычу.

Оценка предложения из стран не-ОПЕК остается подвержена многим неопределенностям, включая динамику цен на нефть, устранение инфраструктурных узких мест в Северной Америке, затрат на бурение и заканчивание скважин, незапланированных остановок и др.

Оценка темпа роста предложения нефти из США на 2020 год сохранена - 1,7 млн б/с - до 20,26 млн б/с.