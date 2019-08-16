Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в I полугодии увеличились на 4,2%, пассажиров – на 8%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в I-ом полугодии 2019 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 4,2% - до 311 млн 628,7 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 104 млн 230,8 тыс. манатов (рост на 12,7%).

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-июнь 2019 года составили 70 млн 892,3 тыс. манатов (рост на 8%).

Ранее сообщалось, что в I-ом полугодии 2019 года по TRACECA через Азербайджан перевезено 25 млн 141,6 тыс. тонн грузов, в том числе 4 млн 56,5 тыс. тонн транзитных.

Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-июне 2019 года составил 173 млн 752,7 тыс.человек.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова