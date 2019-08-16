Атамбаев обвиняется в создании коррупционной группы с экс-мэром Бишкека - Генпрокуратура Киргизии

Военная прокуратура Киргизии обвиняет бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в создании устойчивой коррупционной группы вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской генеральной прокуратуры.

"Следственная группа Военной прокуратуры Киргизии вручила Атамбаеву еще два уведомления о подозрении в совершении преступлений по статье "Коррупция". Экс-президента обвиняют в незаконном получении земельного участка Лесного фонда Киргизии и использовании его в личных интересах", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Атамбаев в результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов незаконно расширил полученный им в собственность земельный участок ОАО "ТНК Дастан" площадью 2,7 гектаров, расположенный в селе Кой-Таш под Бишкеком.

"Кроме того, Атамбаева подозревается в создании устойчивой коррупционной группы совместно с бывшим мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО "ТНК "Дастан". Благодаря чему Атамбаев завладел культурно-оздоровительным комплексом с земельным участком площадью 2,7 гектаров с объектами незавершенного строительства, расположенных в селе Кой-Таш", - сказал представитель надзорного органа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество был наложен арест.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретение земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

В 2018 году экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов был задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в коррупции. Причастность Ибраимова к коррупции на посту руководителя ОАО "ТНК Дастан", а также в должности мэра Бишкека рассматривается в суде.

Албек Ибраимов входил в близкое окружение экс-президента страны Атамбаева.