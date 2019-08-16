Более трети россиян предпочитают хранить сбережения в рублях - опрос

Хранить сбережения в российской национальной валюте наиболее выгодным вариантом считает 37% жителей РФ, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, хранению средств в долларах США отдают предпочтение 20% россиян, 15% участников опроса считают более выгодным иметь сбережения в евро.

Еще 11% опрошенных предпочитают хранить средства в других иностранных валютах, среди которых чаще всего упоминается китайский юань, японская иена и британский фунт стерлингов.

Исследование показало, что 24% россиян следят за курсом доллара к рублю. Удельный вес сограждан с ежемесячным доходом от 30 тыс. до 49 тыс. 999 рублей, следящих за позициями доллара США, составляет 22%. Среди россиян, имеющих доход от 50 тыс. до 79 тыс. 999 рублей, за этим следят 33% респондентов.

С ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей следит за курсом доллара к рублю каждый четвертый опрошенный, отмечают в Superjob.ru.

По данным опроса, практически две трети россиян (62%) не следят за курсом доллара.

Опрос был проведен 12-14 августа 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 348 населенных пунктах, по всем федеральным округам.