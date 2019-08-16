В Дании удивлены сообщениям о планах Трампа купить Гренландию

В Дании с недоверием встретили информацию о предполагаемых планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию - автономную территорию Дании, сообщает в пятницу британская газета The Independent.
"Мысль о том, что Дания продаст 50 тыс. своих граждан США, абсолютно смехотворна", - цитирует издание слова представителя Датской народной партии Сёрена Йесперсена.
"Если он (Трамп - ИФ) самом деле размышляет на этот счет, то это окончательное доказательство: он сошел с ума", - отметил он.
Депутат от Социал-либеральной партии Мартин Лидегаард назвал эту идею "гротескным предложением", а депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер отметила, что "это многое говорит о Трампе, который в самом деле полагает, что можно купить целую страну и весь народ".
Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, занимавший этот пост в 2009 - 2011 годах, в свою очередь отметил, что "должно быть, это первоапрельская шутка".
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен еще официально не озвучила реакцию на информацию о вероятных планах Трампа. В посольстве США в Дании также пока не стали комментировать эти сообщения.
The Independent напоминает, что Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика. Но неясно, будет ли тогда затронута тема с покупкой Гренландии у Дании, уточняет газета.
Ранее о предполагаемых планах в отношении Гренландии сообщила газета The Wall Street Journal. Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг.
Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.
В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.
The Independent отмечает, что Гренландия привлекает внимание со стороны таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.
В 1917 году США приобрели за $25 млн Датскую Вест-Индию - колонию Дании в архипелаге Малых Антильских островов. Бывшая колония получила название Американские Виргинские острова.
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