Погранслужба Азербайджана подтвердила взятие под контроль ряда стратегических высот на границе с Арменией

Пограничники Азербайджана заняли ряд стратегических высот на границе с Арменией, заявил руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

«Передача под контроль ГПС участка границы на территории Газахского и Агстафинского районов направлено на дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений Минобороны Азербайджана, создание новых резервных сил и усиление боеготовности личного состава», - сказал Ибрагимов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, за 9 месяцев с момента передачи под контроль ГПС данных участков границы с Арменией была создана Газахская пограничная дивизия, ею укреплены позиции на этом участке границы.

«Заняты стратегические высоты, которые расширили оптимальные возможности контроля важных путей передвижения на территории Армении. Эти действия были обусловлены попытками армянской стороны взять под контроль стратегические позиции в этом направлении госграницы, а также стремлением обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов и подразделений ГПС Азербайджана», - отметил он.

Ибрагимов добавил, что укрепление подразделений ГПС в направлении участка границы в Газахском и Агстафинском районах является «началом большого процесса».

По его словам, продвижение ГПС на этом участке значительное. При этом, он не стал уточнять насколько вперед продвинулись силы ГПС. «По определенным понятным причинам, более расширенную информацию по данному вопросу предоставить невозможно», - отметил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время 132 км азербайджано-иранской и 435 км азербайджано-армянской государственной границы находится под оккупацией Армении.

Ряд СМИ Азербайджана на текущей неделе сообщили, что ГПС взяла под контроль четыре стратегические высоты на границе с Арменией.

Ф.Исазаде