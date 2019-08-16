Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 16.08.2019 15:39

Погранслужба Азербайджана подтвердила взятие под контроль ряда стратегических высот на границе с Арменией

Пограничники Азербайджана заняли ряд стратегических высот на границе с Арменией, заявил руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

«Передача под контроль ГПС участка границы на территории Газахского и Агстафинского районов направлено на дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений Минобороны Азербайджана, создание новых резервных сил и усиление боеготовности личного состава», - сказал Ибрагимов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, за 9 месяцев с момента передачи под контроль ГПС данных участков границы с Арменией была создана Газахская пограничная дивизия, ею укреплены позиции на этом участке границы.

«Заняты стратегические высоты, которые расширили оптимальные возможности контроля важных путей передвижения на территории Армении. Эти действия были обусловлены попытками армянской стороны взять под контроль стратегические позиции в этом направлении госграницы, а также стремлением обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов и подразделений ГПС Азербайджана», - отметил он.

Ибрагимов добавил, что укрепление подразделений ГПС в направлении участка границы в Газахском и Агстафинском районах является «началом большого процесса».

По его словам, продвижение ГПС на этом участке значительное. При этом, он не стал уточнять насколько вперед продвинулись силы ГПС. «По определенным понятным причинам, более расширенную информацию по данному вопросу предоставить невозможно», - отметил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время 132 км азербайджано-иранской и 435 км азербайджано-армянской государственной границы находится под оккупацией Армении.

Ряд СМИ Азербайджана на текущей неделе сообщили, что ГПС взяла под контроль четыре стратегические высоты на границе с Арменией.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


Похожие новости


Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе Вице-премьер Армении заявил о необходимости открытия армяно-турецкой границы На грузино-армянской границе возник лесной пожар Стабильность на границе Армении и Азербайджана сохраняется - Пашинян Глава ГПС Азербайджана поручил укрепить оборонительные позиции на границе с Арменией Погранвойска Азербайджана открыли новую воинскую часть на границе с Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]