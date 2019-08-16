Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании бюро политсовета партии власти "Нур Отан" призвал однопартийцев активизировать подготовку к парламентским выборам, которые пройдут в установленные законом сроки, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айдос Укибай.
"На заседании Нурсултан Назарбаев призвал активизировать подготовительную работу партии к выборам в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки", - написал Укибай в пятницу в своем твиттере.
Ранее Укибай сообщил о том, что под председательством Назарбаева бюро политсовета "Нур Отан" обсуждает важные вопросы, "в том числе подготовку к электоральному периоду в условиях нового законодательства о выборах".
В конце июля Назарбаев заявил, что партия "Нур Отан" должна провести оценку своих кадров и подготовиться к предстоящим выборам.
"Надо готовить партию к предстоящим электоральным вопросам", - сказал казахстанский лидер 29 июля на встрече с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком.
Он также добавил, что "Нур Отан" - это основная политическая сила в стране, "она таковой должна оставаться и меняться в своей структуре по отношению к людям и к населению".
В июне 2019 года в Казахстане после ухода Назарбаева с поста президента прошли внеочередные президентские выборы. Предыдущие, внеочередные парламентские выборы состоялись в Казахстане в марте 2016 года. Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться в стране в 2021 году.
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