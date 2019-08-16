“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019

Транспортная компания Hellmann Worlwide Logistics стала партнером 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019, который состоится 19 сентября в столице Азербайджана. 9-й Международный Caspian Energy Forum посвящен 25-летнему юбилею подписания Контракта Века и 20-летнему юбилею журнала Caspian Energy, сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

«Hellmann Worlwide Logistics успешно сотрудничает с Caspian European Club, объединяющего в своих рядах 5000 компаний и организаций из 70-ти стран мира. Сотрудничество в преддверии и в рамках ежегодного бакинского форума позитивно отразится на развитии нашего партнерства», - сказал Тельман Алиев.

«Hellmann Worlwide Logistics является одной из крупнейших международных компаний, представленных 462-мя офисами в 158-ми странах мира. Мы оказываем большой спектр услуг в сфере грузоперевозок, транспортной логистики, таможенного оформления и других видов услуг. Мы поддерживаем сотрудничество и партнерство в рамках предстоящего Международного Caspian Energy Forum в Баку», - сказал генеральный директор компании Кямран Габибов.

В работе Caspian Energy Forum Baku – 2019 примут участие более 1500 делегатов из 50 стран. Среди них - руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Caspian Energy Forum Baku – 2019 будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена теме развития нефтегазового сектора, промышленности и реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане. Вторая сессия затронет вопросы развития финансового сектора, будет подробно рассказано о возможности инвестировании в Азербайджане, особое место во второй сессии уделено развитию малого и среднего бизнеса. В третьей сессии будет дан подробный отчет об успешной реализации ИКТ проектов, развитию агропромышленного комплекса и туристического потенциала Азербайджана. В форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Также партнерами 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019 являются ООО «Azpetrol ltd», ООО «AzerTelecom», компания «ICODS Hilmer GMBH» и ООО «AzeriСard» .

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com

О компании : Компания Hellmann Worlwide Logistics создана в 1871 году в Германии Карлом Хеллманном. На сегодня это самая крупная частная логистическая компания в мире. Компанией владеют два кузена - Йос и Клаус Хеллманны. В Азербайджане компания открыла свой офис в 2010 году. С тех пор ведется успешное сотрудничество, как с местными, так и с международными компаниями в нефтяной и ненефтяной сферах. Среди реализованных проектов - полная логистика стеклянного и керамического покрытия башен Порт Баку, выполненных для компании Шеньян Юанда.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup. Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.