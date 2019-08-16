Премьер Грузии объявил о переломе в борьбе с мраморным клопом

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что борьба с мраморными клопами (азиатские щитники), которые в последние годы нанесли серьезный ущерб экономике страны, повредив на больших площадях ореховые плантации, а также цитрусовые и фруктовые сады, практически приблизилась к концу.

"В этом году мы уже можем смело сказать, что проблема мраморного клопа близка к решению, и этот год является переломным", - заявил Бахтадзе в пятницу на встрече в городе Зугдиди (регион Самегрело в Западной Грузии) с фермерами - производителями лесных орехов (фундука).

По его словам, из-за нашествия мраморных клопов Грузия оказалась перед серьезным вызовом, но "совместными усилиями удалось сделать невозможное и урожай орехов в этом году будет больше, нежели еще несколько месяцев назад представляли себе даже самые оптимисты".

Глава правительства поблагодарил американских партнеров за финансовую и техническую помощь в борьбе с этими насекомыми-вредителями.

"Хочу особенно поблагодарить наших американских друзей, которые оказали нам большую финансовую и техническую поддержку. В результате совместной работы их и наших ученых решение проблемы мраморного клопа приблизилось к концу. Мы не остановимся, пока проблема не будет решена окончательно", - сказал Бахтадзе.

Говоря о перспективах развития сельского хозяйства в Грузии, премьер отметил, что проводимая годами неправильная политика привела к упадку аграрного сектора. В то же время, по его словам, за последние 6 лет страна смогла в три раза сократить торговый дефицит в сельском хозяйстве - с 900 млн до 300 млн.

"Я убежден, что такими шагами в 2020 году мы сможем преодолеть эту очень болезненную статистику торгового дефицита в сельском хозяйстве. Это будет вашей заслугой, наших фермеров", - заявил Бахтадзе.

В ходе поездки в регион глава правительства вместе с министром окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили и исполняющей обязанности посла США Элизабет Руд ознакомился с процессом приема и переработки фундука на предприятии "Geo-Nuts", а также с работой штаба по борьбе с мраморным клопом в городе Абаша.

В Грузии в 2019 году прогнозируют собрать до 45 тыс. тонн фундука, вдвое больше прошлогоднего. В Ассоциации производителей орехов ожидают, что в этом году фермеры смогут расширить и географию экспорта орехов, рынками сбыта которых в основном являются страны Европы и СНГ, в том числе Россия.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии мраморные клопы впервые появились в 2015 году.

По данным Национальной службы статистики, в 2018 году производство орехов в Грузии составило 22,7 тыс. тонн - на 8,1% меньше, чем в предыдущем году, экспорт - 12,9 тыс. тонн (снижение на 15,2%), экспортная выручка - $69,7 млн (снижение на 16,2%).

Грузия ранее занимала 4-е место в мире по объему производства лесных орехов после Турции, Италии и США.