Президент Алиев присвоил звания генерал-лейтенант двум офицерам Госпогранслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду руководящих военнослужащих Государственной пограничной службы.
В частности, звания генерал-лейтенант присвоены Аббасу Халилову и Эхраму Гаджиеву.
Звание генерал-майор присвоено полковнику Рамину Багирову.
Кроме того, звание контр-адмирал присвоено капитанам первого ранга Аббасу Гиясову и Зияду Агаеву.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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