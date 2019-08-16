Президент Алиев присвоил звания генерал-лейтенант двум офицерам Госпогранслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду руководящих военнослужащих Государственной пограничной службы.

В частности, звания генерал-лейтенант присвоены Аббасу Халилову и Эхраму Гаджиеву.

Звание генерал-майор присвоено полковнику Рамину Багирову.

Кроме того, звание контр-адмирал присвоено капитанам первого ранга Аббасу Гиясову и Зияду Агаеву.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков