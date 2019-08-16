Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.08.2019 19:02

Китайская компания построит дорогу на Крестовом перевале Грузии

Китайская China Railway 23rd Bureau Group Co. признана победителем международного тендера на строительство в Грузии 13-километрового участка дороги Квешети-Коби на Крестовом перевале, пролегающем через Главный Кавказский хребет на высоте 2379 метров над уровнем моря и являющемся составной частью международного автомобильного коридора "Север-Юг".

Соответствующий контракт с китайской компанией подписал департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Как говорится в сообщении департамента, строительство дороги Квешети-Коби разделено на два участка, общая длина которых составляет 22,7 км, где предусматривается построить двухполосную асфальтобетонную дорогу, шесть мостов и пять тоннелей, включая 9-километровый тоннель шириной 15 метров, что снимет проблему передвижения автотранспорта через Крестовый перевал, обеспечивая проезд на этом участке Военно-Грузинской дороги в любое время года.

Строительные работы планируется начать в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет $558,6 млн. В его финансировании участвуют Азиатский банк развития (АБР), уже утвердивший Грузии кредит в размере $415 млн, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выделяющий кредит на $60 млн, а также правительство Грузии ($83,6 млн).

На строительство тоннеля, который будет самым длинным не только в коридоре "Север-Юг", но и во всей Грузии, проводится отдельный тендер. Его стоимость оценивается примерно в $22 млн, что будет профинансировано из части кредитов, выделенных республике АБР и ЕБРР.

China Railway 23rd Bureau Group Co. учреждена в 2002 году и является дочерней компанией China Railway Construction Corporation Limited, крупнейшей строительной корпорации, находящейся в ведении Государственного совета Китая. За последние годы компания построила мосты общей длиной 410 км и тоннели общей протяженностью 610,1 км. Компания участвовала в строительстве 153 скоростных автомагистралей, на которых она проложила более 1200 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КИТАЙ, ТРАССА, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Грузинская AiGroup и китайская Changan запустят производство электромобилей в Кутаиси к лету 2021г Президент Грузии пригласила Си Цзиньпина посетить с визитом Тбилиси Грузинский премьер заявил о получении от США "четких посланий" о поддержке территориальной целостности республики Тбилиси и Пекин договорились о соглашении по свободной торговле Азербайджан и Грузия проведут в Китае совместную презентацию транзитных возможностей региона Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузия создают консорциум для транспортировки грузов из Азии в Европу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]