Китайская компания построит дорогу на Крестовом перевале Грузии

Китайская China Railway 23rd Bureau Group Co. признана победителем международного тендера на строительство в Грузии 13-километрового участка дороги Квешети-Коби на Крестовом перевале, пролегающем через Главный Кавказский хребет на высоте 2379 метров над уровнем моря и являющемся составной частью международного автомобильного коридора "Север-Юг".

Соответствующий контракт с китайской компанией подписал департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Как говорится в сообщении департамента, строительство дороги Квешети-Коби разделено на два участка, общая длина которых составляет 22,7 км, где предусматривается построить двухполосную асфальтобетонную дорогу, шесть мостов и пять тоннелей, включая 9-километровый тоннель шириной 15 метров, что снимет проблему передвижения автотранспорта через Крестовый перевал, обеспечивая проезд на этом участке Военно-Грузинской дороги в любое время года.

Строительные работы планируется начать в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет $558,6 млн. В его финансировании участвуют Азиатский банк развития (АБР), уже утвердивший Грузии кредит в размере $415 млн, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выделяющий кредит на $60 млн, а также правительство Грузии ($83,6 млн).

На строительство тоннеля, который будет самым длинным не только в коридоре "Север-Юг", но и во всей Грузии, проводится отдельный тендер. Его стоимость оценивается примерно в $22 млн, что будет профинансировано из части кредитов, выделенных республике АБР и ЕБРР.

China Railway 23rd Bureau Group Co. учреждена в 2002 году и является дочерней компанией China Railway Construction Corporation Limited, крупнейшей строительной корпорации, находящейся в ведении Государственного совета Китая. За последние годы компания построила мосты общей длиной 410 км и тоннели общей протяженностью 610,1 км. Компания участвовала в строительстве 153 скоростных автомагистралей, на которых она проложила более 1200 км.