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Дальнее зарубежье 16.08.2019 16:36

Гренландия не продается - власти острова

Гренландию - автономную территорию Дании - нельзя просто выставить на продажу, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел Гренландии.

"Гренландия богата такими ценными ресурсами, как природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и новый фронтир для экстремального туризма. Мы открыты для бизнеса, но не продаемся", - говорится в сообщении, размешенном на сайте ведомства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на двух помощников президента США Дональда Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники президента поддержали этот шаг.

Политики Дании с недоверием и критикой встретили информацию об этих предполагаемых планах президента. В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен еще официально не озвучила реакцию на информацию о вероятных планах Трампа.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание со стороны таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

В 1917 году США приобрели за $25 млн Датскую Вест-Индию - колонию Дании в архипелаге Малых Антильских островов. Бывшая колония получила название Американские Виргинские острова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]