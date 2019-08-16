Азербайджанский солдат ранен в Нахчыване армянским снайпером

Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в Нахчыванском направлении, в результате чего ранен азербайджанский солдат.

От выстрела армянского снайпера ранение получил солдат Бабаев Гасан Адиль оглу (2000 г.р.), призванный на срочную военную службу из города Нахчыван.

Инцидент произошел 15 августа в 21:30.

«Раненому была немедленно оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет», - сообщают азербайджанские СМИ.

Б.Рустамбеков