Число операций посредством МКЦ в Азербайджане в 2018г сократилось в 2,4 раза, объем операций в манатах увеличился на 38%

Число операций посредством Межбанковского карточного центра (МКЦ), созданного Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сократилось в 2018г в 2,4 раза, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
«В 2018г посредством МКЦ в Азербайджане было проведено 10,4 млн операций против 24,6 млн операций в 2017 году. Объем операций составил 990 млн манатов, 2 млн евро и $5,4млн. Объем операций с манатами вырос по сравнению с 2017 года на 38,3%, с долларами – на 55,6%, с евро – на 65%», - отметили в ЦБА.
По данным Центробанка, на конец прошлого года число банковских карточек в Азербайджане составило 6,5 млн, установленных банкоматов – 2502, pos-терминалов – 66,11 тыс. «Объем безналичных операций с банковскими картами в 2018 году вырос на 65%», - подчеркнули в банке.
Межбанковский карточный центр (МКЦ) действует с 1 апреля 2016 года.
А.Мамедов
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