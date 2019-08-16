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Финансы 16.08.2019 16:53

Число операций посредством МКЦ в Азербайджане в 2018г сократилось в 2,4 раза, объем операций в манатах увеличился на 38%

Число операций посредством Межбанковского карточного центра (МКЦ), созданного Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сократилось в 2018г в 2,4 раза, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

«В 2018г посредством МКЦ в Азербайджане было проведено 10,4 млн операций против 24,6 млн операций в 2017 году. Объем операций составил 990 млн манатов, 2 млн евро и $5,4млн. Объем операций с манатами вырос по сравнению с 2017 года на 38,3%, с долларами – на 55,6%, с евро – на 65%», - отметили в ЦБА.

По данным Центробанка, на конец прошлого года число банковских карточек в Азербайджане составило 6,5 млн, установленных банкоматов – 2502, pos-терминалов – 66,11 тыс. «Объем безналичных операций с банковскими картами в 2018 году вырос на 65%», - подчеркнули в банке.

Межбанковский карточный центр (МКЦ) действует с 1 апреля 2016 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]