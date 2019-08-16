Путин присвоил звания героев России летчикам севшего на поле в Подмосковье A321

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.
"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - заявил Путин.
Президент РФ выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило".
"Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной", - отметил глава государства.
Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.
Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями
Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков
Азербайджанский солдат ранен в Нахчыване армянским снайпером
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
Экспорт Газпрома в начале августа снизился на 4%
Число операций посредством МКЦ в Азербайджане в 2018г сократилось в 2,4 раза, объем операций в манатах увеличился на 38%
Президент Алиев присвоил звания генерал-лейтенант двум офицерам Госпогранслужбы
Владельцы гостиниц в грузинском курортном городе Кобулети вышли на улицы из-за срыва туристического сезона
Уровень смертности в Азербайджане в I полугодии 2019 г несколько снизился
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа