Иран должен освободить трех гражданок страны, арестованных за защиту прав мусульманских женщин - ООН

Эксперты ООН в области прав человека призывают незамедлительно освободить трех иранских женщин, которые были арестованы за проведение акции протеста против обязательного ношения хиджабов, сообщил в пятницу сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Мы встревожены тем, что арест и длительные приговоры, вынесенные этим женщинам, напрямую связаны с мирным соблюдением их прав на свободу выражения мнений и собраний в целях обеспечения равенства полов в Иране, - заявили эксперты. - Мы призываем иранские власти отменить эти приговоры и немедленно освободить всех правозащитников, которые были задержаны за их действия по защите прав женщин".
В ООН также напомнили, что уважение и поддержка деятельности правозащитниц имеют важное значение для соблюдения прав человека.
Власти Тегерана ответили на заявление экспертов ООН, заявив, что "женщины были арестованы по обвинению в нарушении моральных норм и подрыве национальной безопасности".
СМИ ранее сообщали, что три женщины - Ясаман Ариани, Монирех Арабшахи и Моджган Кешаварз - были арестованы после того, как 8 марта 2019 года выпустили в сеть видео, на котором они были запечатлены раздающими цветы в тегеранском метро в честь Международного женского дня, при этом они были без хиджабов.
Им было отказано в услугах адвокатов, их законным представителям также было отказано представлять их в суде.
Моджган Кешаварз приговорена к 23 с половиной годам тюрьмы, а Ясаман Ариани и Монирех Арабшахи - к 16.
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