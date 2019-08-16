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Регион 16.08.2019 19:23

Иран должен освободить трех гражданок страны, арестованных за защиту прав мусульманских женщин - ООН

Эксперты ООН в области прав человека призывают незамедлительно освободить трех иранских женщин, которые были арестованы за проведение акции протеста против обязательного ношения хиджабов, сообщил в пятницу сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мы встревожены тем, что арест и длительные приговоры, вынесенные этим женщинам, напрямую связаны с мирным соблюдением их прав на свободу выражения мнений и собраний в целях обеспечения равенства полов в Иране, - заявили эксперты. - Мы призываем иранские власти отменить эти приговоры и немедленно освободить всех правозащитников, которые были задержаны за их действия по защите прав женщин".

В ООН также напомнили, что уважение и поддержка деятельности правозащитниц имеют важное значение для соблюдения прав человека.

Власти Тегерана ответили на заявление экспертов ООН, заявив, что "женщины были арестованы по обвинению в нарушении моральных норм и подрыве национальной безопасности".

СМИ ранее сообщали, что три женщины - Ясаман Ариани, Монирех Арабшахи и Моджган Кешаварз - были арестованы после того, как 8 марта 2019 года выпустили в сеть видео, на котором они были запечатлены раздающими цветы в тегеранском метро в честь Международного женского дня, при этом они были без хиджабов.

Им было отказано в услугах адвокатов, их законным представителям также было отказано представлять их в суде.

Моджган Кешаварз приговорена к 23 с половиной годам тюрьмы, а Ясаман Ариани и Монирех Арабшахи - к 16.

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Тэги: ООН, ИРАН, ЖЕНЩИНЫ, ПРАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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