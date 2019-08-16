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Дальнее зарубежье 16.08.2019 19:46

Глава Минобороны Индии допустил возможность пересмотра концепции неприменения ядерного оружия первыми

Индия ранее неукоснительно следовала доктрине не применять ядерное оружие первой, однако ситуация в будущем может измениться, заявил в пятницу министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Издание "Таймс оф Индиа" приводит слова министра, согласно которым "пока что (Индия - ИФ) твердо придерживалась принципа не применять первой ядерного оружия".

"Индия строго руководствовалась этой доктриной. Что произойдет в будущем, зависит от обстоятельств", - пояснил министр.

В пятницу он посетил полигон Покхран, где Индия испытывала ядерное оружие.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что заявления главы Минобороны Индии прозвучали на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном. Это произошло после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ИНДИЯ, МИНОБОРОНЫ, АТОМ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]