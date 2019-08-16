Глава Минобороны Индии допустил возможность пересмотра концепции неприменения ядерного оружия первыми

Индия ранее неукоснительно следовала доктрине не применять ядерное оружие первой, однако ситуация в будущем может измениться, заявил в пятницу министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Издание "Таймс оф Индиа" приводит слова министра, согласно которым "пока что (Индия - ИФ) твердо придерживалась принципа не применять первой ядерного оружия".

"Индия строго руководствовалась этой доктриной. Что произойдет в будущем, зависит от обстоятельств", - пояснил министр.

В пятницу он посетил полигон Покхран, где Индия испытывала ядерное оружие.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что заявления главы Минобороны Индии прозвучали на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном. Это произошло после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.