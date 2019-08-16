Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков

Саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана, проведение которого было отложено из-за практических вопросов, пройдет в России, но пока сроки его не утверждены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет. Мы его перенесли по соображениям практического порядка и условились с партнерами договориться о новых сроках проведения, хотя ясно, что он будет проведен у нас в стране", - сказал Ушаков на брифинге в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", достигнута ли договоренность о сроках проведения саммита лидеров России, Ирана и Азербайджана.