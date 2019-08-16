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Внешняя политика 16.08.2019 17:31

Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков

Саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана, проведение которого было отложено из-за практических вопросов, пройдет в России, но пока сроки его не утверждены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет. Мы его перенесли по соображениям практического порядка и условились с партнерами договориться о новых сроках проведения, хотя ясно, что он будет проведен у нас в стране", - сказал Ушаков на брифинге в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", достигнута ли договоренность о сроках проведения саммита лидеров России, Ирана и Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]