Россия и Турция активно прорабатывают вопрос о поставке второй партии С-400 - Ушаков

Россия и Турция ведут переговоры по широкому перечню вопросов военно-технического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на вопрос о возможности поставок Анкаре российских Су-35 вместо истребителей США.
"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии (зенитных ракетных систем) С-400 в рамках существующих договоренностей. Они реализуются активно", - сказал Ушаков журналистам в Москве, отвечая на вопрос, могла бы Турция приобрести у России Су-35 вместо американских истребителей, и ведутся ли на эту тему переговоры.
"Что касается вопросов военно-технического сотрудничества, то переговоры с турецкой стороной ведутся по самому широкому перечню вопросов. Конкретно по самолетам я бы не стал говорить", - добавил Ушаков.
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