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Регион 16.08.2019 20:12

Россия и Турция активно прорабатывают вопрос о поставке второй партии С-400 - Ушаков

Россия и Турция ведут переговоры по широкому перечню вопросов военно-технического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на вопрос о возможности поставок Анкаре российских Су-35 вместо истребителей США.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии (зенитных ракетных систем) С-400 в рамках существующих договоренностей. Они реализуются активно", - сказал Ушаков журналистам в Москве, отвечая на вопрос, могла бы Турция приобрести у России Су-35 вместо американских истребителей, и ведутся ли на эту тему переговоры.

"Что касается вопросов военно-технического сотрудничества, то переговоры с турецкой стороной ведутся по самому широкому перечню вопросов. Конкретно по самолетам я бы не стал говорить", - добавил Ушаков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]