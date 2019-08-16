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Оборона 16.08.2019 17:38

Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковнику Эльчину Гулиеву ордена «Rashadat» (Отвага) первой степени, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, аналогичным орденом третьей степени награждены: замначальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев, генерал-майор Расул Тагиев и полковник Агшин Магерамов.

Ордена «За службу Родине» второй степени удостоились генерал-лейтенанты Исмаил Акперов, Аскер Халилов, генерал-майор Джавид Абдуллаев и полковник-лейтенант Насиб Мирзаев.

Генерал-майор Ниямеддин Тагиев, полковник Таййар Назаров, полковник-лейтенанты Бабек Гурбанов, Вусал Султанов и лейтенант Эмин Рзаев награждены орденом «За службу Родине» третьей степени.

Кроме того медалей за отличие в службе удостоились еще 73 офицеров, прапорщиков и солдат ГПС.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГПС, НАГРАЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]