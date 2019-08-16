Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковнику Эльчину Гулиеву ордена «Rashadat» (Отвага) первой степени, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, аналогичным орденом третьей степени награждены: замначальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев, генерал-майор Расул Тагиев и полковник Агшин Магерамов.

Ордена «За службу Родине» второй степени удостоились генерал-лейтенанты Исмаил Акперов, Аскер Халилов, генерал-майор Джавид Абдуллаев и полковник-лейтенант Насиб Мирзаев.

Генерал-майор Ниямеддин Тагиев, полковник Таййар Назаров, полковник-лейтенанты Бабек Гурбанов, Вусал Султанов и лейтенант Эмин Рзаев награждены орденом «За службу Родине» третьей степени.

Кроме того медалей за отличие в службе удостоились еще 73 офицеров, прапорщиков и солдат ГПС.

Ф.Исазаде