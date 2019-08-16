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СНГ 16.08.2019 20:39

Протестные акции коммунистов пройдут 17 августа в городах Центральной России

Представители КПРФ проведут в субботу акции в городах Центральной России.

Воронежское реготделение КПРФ сообщает, что в рамках Всероссийской акции протеста в районах города и области пройдут согласованные агитационные пикеты.

В частности, в Железнодорожном районе Воронежа пикеты пройдут на Аллее Славы и Ленинском проспекте.

В орловском областном отделении КПРФ "Интерфаксу" сообщили, что в Орле и районах области пройдут согласованные пикеты в 28 точках.

По данным Владимирского областного и городского комитетов КПРФ, на стадионе "Юность" в микрорайоне Доброе пройдет согласованная акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!".

Также вечером в пятницу в Курске местный обком КПРФ в сквере у памятника Свиридову проведет согласованный пикет "За справедливость и права граждан! Остановим административный и судебный произвол власти".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТР, КОММУНИСТЫ, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]