Протестные акции коммунистов пройдут 17 августа в городах Центральной России

Представители КПРФ проведут в субботу акции в городах Центральной России.
Воронежское реготделение КПРФ сообщает, что в рамках Всероссийской акции протеста в районах города и области пройдут согласованные агитационные пикеты.
В частности, в Железнодорожном районе Воронежа пикеты пройдут на Аллее Славы и Ленинском проспекте.
В орловском областном отделении КПРФ "Интерфаксу" сообщили, что в Орле и районах области пройдут согласованные пикеты в 28 точках.
По данным Владимирского областного и городского комитетов КПРФ, на стадионе "Юность" в микрорайоне Доброе пройдет согласованная акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!".
Также вечером в пятницу в Курске местный обком КПРФ в сквере у памятника Свиридову проведет согласованный пикет "За справедливость и права граждан! Остановим административный и судебный произвол власти".
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