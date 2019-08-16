Протестные акции коммунистов пройдут 17 августа в городах Центральной России

Представители КПРФ проведут в субботу акции в городах Центральной России.

Воронежское реготделение КПРФ сообщает, что в рамках Всероссийской акции протеста в районах города и области пройдут согласованные агитационные пикеты.

В частности, в Железнодорожном районе Воронежа пикеты пройдут на Аллее Славы и Ленинском проспекте.

В орловском областном отделении КПРФ "Интерфаксу" сообщили, что в Орле и районах области пройдут согласованные пикеты в 28 точках.

По данным Владимирского областного и городского комитетов КПРФ, на стадионе "Юность" в микрорайоне Доброе пройдет согласованная акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!".

Также вечером в пятницу в Курске местный обком КПРФ в сквере у памятника Свиридову проведет согласованный пикет "За справедливость и права граждан! Остановим административный и судебный произвол власти".