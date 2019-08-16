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Дальнее зарубежье 16.08.2019 17:46

Власти Барселоны обеспокоены ростом преступности в городе

Власти Барселоны объявили о кризисе в сфере безопасности города после семи жестоких убийств за 40 дней, сообщает в пятницу The Sun.

"В первом полугодии 2019 года преступность в Барселоне выросла на 9%, в 2018 году рост был еще более шокирующий - на 17,2%. За это время в городе от насильственных причин погибло 11 человек, что больше, чем за весь прошлый год", - пишет издание.

Только за июль в городе были убиты пять человек, трое из которых - застрелены. Всего за 40 дней погибло семеро. Также полицейские Барселоны регистрировали случаи сексуального нападения, атаки с холодным оружием, разборки между бандами и многочисленные инциденты воровства в метро.

"В мэрии города заявили, что принимают меры после известия об очередном нападении. Ранее местные полицейские заявили, что больше не могут гарантировать безопасность туристов у собора Саграда-Фамилия", - отмечает The Sun.

В 2018 году Каталонию, столицей которой является Барселона, посетило 726 тыс. россиян. Всего Каталонию посетили 19,1 млн иностранных туристов.

"Несмотря на последние события, Барселона все еще остается безопасным городом для туристов, в отличие от Парижа, Лондона и Рима. Следует сохранять спокойствие", - цитирует газета заместителя мэра города Альберта Батле.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]