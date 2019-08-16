Власти Барселоны обеспокоены ростом преступности в городе

Власти Барселоны объявили о кризисе в сфере безопасности города после семи жестоких убийств за 40 дней, сообщает в пятницу The Sun.
"В первом полугодии 2019 года преступность в Барселоне выросла на 9%, в 2018 году рост был еще более шокирующий - на 17,2%. За это время в городе от насильственных причин погибло 11 человек, что больше, чем за весь прошлый год", - пишет издание.
Только за июль в городе были убиты пять человек, трое из которых - застрелены. Всего за 40 дней погибло семеро. Также полицейские Барселоны регистрировали случаи сексуального нападения, атаки с холодным оружием, разборки между бандами и многочисленные инциденты воровства в метро.
"В мэрии города заявили, что принимают меры после известия об очередном нападении. Ранее местные полицейские заявили, что больше не могут гарантировать безопасность туристов у собора Саграда-Фамилия", - отмечает The Sun.
В 2018 году Каталонию, столицей которой является Барселона, посетило 726 тыс. россиян. Всего Каталонию посетили 19,1 млн иностранных туристов.
"Несмотря на последние события, Барселона все еще остается безопасным городом для туристов, в отличие от Парижа, Лондона и Рима. Следует сохранять спокойствие", - цитирует газета заместителя мэра города Альберта Батле.
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